Spedizione punitiva a Centola Tommasetti Lega | Solidarietà al costruttore tolleranza zero con chi minaccia e infrange la legge

In un clima di crescente tensione, la Lega si schiera con fermezza contro ogni atto di minaccia e violenza. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania, esprime solidarietà all’imprenditore minacciato a Centola, ribadendo il principio di tolleranza zero verso chi infrange la legge. È tempo di denunciare e combattere con decisione ogni forma di intimidazione. La sicurezza e il rispetto delle regole sono fondamentali per un territorio libero e prospero.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Solidarietà all’imprenditore minacciato per essersi difeso ”. La esprime Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, a seguito dei fatti avvenuti a Foria di Centola. “ L’episodio di cui apprendiamo da fonti stampa è gravissimo. Si parla addirittura di una trentina di persone di nazionalità albanese, provenienti dal Casertano, che si sono presentate sotto casa del costruttore con propositi di vendetta. Il 60enne, lo ricordo, è stato oggetto di ritorsioni in quanto avrebbe sparato nel tentativo di difendersi da un tentativo di rapina in casa propria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spedizione punitiva a Centola, Tommasetti (Lega): “Solidarietà al costruttore, tolleranza zero con chi minaccia e infrange la legge”

