Specializzazione sostegno per docenti ITP stesso percorso ma 24 punti in meno dei colleghi in graduatoria

L'articolo "Specializzazione sostegno per docenti ITP, stesso percorso ma 24 punti in meno dei colleghi in graduatoria" sembra essere un campanello d'allarme che evidenzia disparità ingiuste e rischi di discriminazione tra insegnanti specializzati. Questa criticità mette in discussione la meritocrazia, minando la fiducia nel sistema scolastico e compromettendo la dignità professionale di tanti docenti. È fondamentale intervenire per garantire parità di trattamento e rispetto delle competenze di tutti gli insegnanti, affinché il sistema possa tornare ad essere equo e credibile.

Il Movimento ITP Specializzati sul Sostegno Didattico segnala una criticità urgente e rilevante che incide direttamente sulla dignità professionale dei docenti e sulla credibilità del sistema scolastico nazionale, riguardante il sistema di attribuzione dei punteggi nelle graduatorie per l’insegnamento sul sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

