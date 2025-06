Specializzazione sostegno per docenti ITP | stessa qualifica 24 punti in meno

L’ordinanza ministeriale n. 88/2024 ha riacceso il dibattito sull’equità nelle graduatorie del sostegno, evidenziando una disparità ingiusta tra docenti ITP e colleghi “teorici”. Nonostante condividano la stessa specializzazione TFA, i primi vengono penalizzati di 24 punti per l'assenza di abilitazione disciplinare, requisito superato dall’esperienza sul campo. È il momento di riflettere su una parità di trattamento che valorizzi realmente le competenze di tutti i docenti.

L’ordinanza ministeriale n. 882024 ha riacceso il dibattito sull’equità nelle graduatorie del sostegno. I docenti ITP, seppur in possesso della stessa specializzazione TFA dei colleghi “teorici”, si ritrovano penalizzati di 24 punti a causa dell’assenza di abilitazione disciplinare, requisito ininfluente per l’insegnamento sul sostegno Disparità nei punteggi per docenti di sostegno con pari titolo L’Ordinanza . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: sostegno - docenti - specializzazione - stessa

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Tfa sostegno X ciclo o indire? Diverse persone si stanno interrogando. La mia opinione è sempre la stessa. Si alla formazione, no alle scorciatoie! Indire sarà un percorso fuffa, come altri erogati da alcune telematiche? Non mi sento di giudicare e demonizzare Vai su Facebook

Specializzazione sostegno per docenti ITP, stesso percorso ma 24 punti in meno dei colleghi in graduatoria; Specializzazione sostegno per docenti ITP: stessa qualifica, 24 punti in meno; Corsi INDIRE per la specializzazione su sostegno, un condono per i titoli esteri. A rischio la qualità della formazione.

Specializzazione sostegno per docenti ITP, stesso percorso ma 24 punti in meno dei colleghi in graduatoria - Il Movimento ITP Specializzati sul Sostegno Didattico segnala una criticità urgente e rilevante che incide direttamente sulla dignità professionale dei docenti e sulla credibilità del sistema scolast ... Segnala orizzontescuola.it

Sostegno Indire, aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione – Scadenza 8 luglio - Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, erogati da INDIRE. Da tecnicadellascuola.it