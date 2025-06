Spazio per le persone le associazioni e i giovani Il Comune acquista Giardini Santo Stefano

Il Comune di Martellago ha scelto di investire nel cuore della città, acquisendo i Giardini Santo Stefano, un’area di 600 metri quadrati destinata a diventare il nuovo centro civico. Un progetto che valorizza lo spazio pubblico, favorisce l’inclusione di persone, associazioni e giovani, creando un punto di riferimento per la comunità. «Un passo fondamentale per il futuro della nostra città», afferma il sindaco, sottolineando l’importanza di questo investimento per tutti.

Martedì sera in Consiglio comunale a Martellago è stato discusso e approvato il progetto di acquisizione dell’immobile "Giardini Santo Stefano", un’area di 600 metri quadri che sarà trasformata nel nuovo centro civico della città. «Un punto importante per il futuro della nostra comunità - spiega. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Spazio per le persone, le associazioni e i giovani. Il Comune acquista Giardini Santo Stefano

