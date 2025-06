Spazio lancio record di sette satelliti per la costellazione IRIDE

Un record storico nel settore spaziale italiano: sette satelliti IRIDE, parte di una costellazione istituzionale, sono stati lanciati simultaneamente da Argotec, eccellenza nostrana nel campo. Questo straordinario risultato dimostra il potenziale del nostro Paese nel monitoraggio terrestre e rafforza la posizione dell’Italia nello scenario aerospaziale globale. Un passo avanti che apre nuove prospettive per l'osservazione e la tutela del nostro pianeta.

Torino, 25 giu. (askanews) - Un lancio simultaneo da primato: sette satelliti appartenenti alla stessa costellazione istituzionale IRIDE sono stati messi in orbita con successo da Argotec, azienda italiana protagonista del programma voluto dal nostro governo e coordinato dall'Agenzia Spaziale Europea, con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana. Il lancio dei sette satelliti HEO per l'osservazione della terra è avvenuto alle 23:25 di lunedì 23 giugno, a bordo di un razzo Falcon 9. "Sicuramente - ha detto ad askanews David Avino, CEO di Argotec dal quartier generale dell'azienda - è stata una notte molto molto interessante perché è anche un record, la prima volta che in in Italia, in Europa si lanciano così tanti satelliti tutti quanti su uno stesso veicolo di lancio e per una stessa costellazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spazio, lancio record di sette satelliti per la costellazione IRIDE

Ora in orbita ci sono sette satelliti più e la costellazione italiana Iride prende forma con il nuovo lancio record di Argotec - In un'epoca in cui l'innovazione spaziale accelera, la straordinaria orbita di sette satelliti Pi249 segna un nuovo traguardo per l’Italia.

Questa notte, dopo circa 2 ore e 20 minuti dal lancio, si sono separati correttamente dal Falcon 9 i primi sette satelliti operativi della costellazione italiana IRIDE. Tutti i dettagli: Vai su Facebook

Translate postAlle 23:25 di lunedì 23 giugno è avvenuto il lancio dei sette satelliti HEO della costellazione IRIDE. Il programma coordinato da ESA con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana. Leggi qui https://lnkd.in/dMnFxP29 Vai su X

