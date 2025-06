spazio anche ai talk apre il ministro giuli sul palco il 7 luglio

Il Lucca Summer Festival si prepara a sorprendere ancora, ampliando la sua offerta con la sezione ‘talk’. Il 7 luglio, il ministro Giuli aprirà un palcoscenico dedicato alla riflessione e al confronto su temi di attualità, arricchendo un calendario già ricco di appuntamenti stimolanti. Con cinque date confermate, questa seconda edizione promette di essere un’occasione unica per dialogare e scoprire nuovi spunti di pensiero, coinvolgendo pubblico e protagonisti in un’esperienza culturale a tutto tondo.

Lucca, 25 giugno 2025 – Non solo musica al “ Lucca Summer Festival “. Torna e cresce anche la sezione ‘ talk ’, dedicata alla riflessione e al confronto su temi di attualità e non solo. Cinque le date al momento confermate, tutte a ingresso libero, ad eccezione di Marco Travaglio che il 18 luglio porterà sul palco di piazza Napoleone il monologo teatrale ‘I migliori danni della nostra vita’ per uno dei momenti clou della seconda edizione della ‘rassegna parlante’. Rassegna che, come annunciato dal giornalista del ‘Fatto Quotidiano’ e curatore del format Alessandro Ferrucci, si aprirà il 7 luglio proprio con il ministro della cultura Alessandro Giuli, a Lucca per un confronto diretto con alcuni rappresentanti del mondo delle arti, da quella musicale a quella cinematografica, sulla scia di un momento in cui la discussione sul tax credit è più viva che mai. 🔗 Leggi su Lanazione.it