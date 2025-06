Spazio 2 cambia pelle | nasce ufficialmente il nuovo Hub di Comunità

Spazio 2 cambia pelle e si trasforma in Comunit224, un nuovo hub di comunità che apre le sue porte alla cittadinanza venerdì 27 giugno alle ore 18. Questo spazio rinnovato, situato in via 24 Maggio 51, diventerà un punto di riferimento per giovani e famiglie, offrendo opportunità di incontro, crescita e partecipazione. Un'occasione imperdibile per scoprire il futuro di questa realtà che promette di rinvigorire il tessuto sociale locale.

Sarà aperto a tutta la cittadinanza, l'evento che venerdì 27 giugno, con inizio alle ore 18, inaugurerà ufficialmente il nuovo Hub di Comunità nella storica sede di Spazio 2, in via 24 Maggio 51. Il centro di aggregazione giovanile si trasforma, proponendosi come punto di riferimento per la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: spazio - ufficialmente - comunità - cambia

COMAZA: Un nuovo spazio per la comunità di Macchie e Zancona Domenica 29 giugno 2025, alle ore 17:00, verrà inaugurata la nuova Struttura Polivalente in località Le Macchie, ad Arcidosso. Questo importante traguardo è stato reso possibile grazie ad un Vai su Facebook

Spazio 2 cambia pelle, venerdì 27 giugno nasce ufficialmente il nuovo Hub di Comunità; SANTENA - Al via i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità; Spazi che curano, reti che uniscono: al via “Comunità in Rete” con 5 milioni per il welfare sociale.