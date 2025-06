Spari e coltelli per controllare piazza di spaccio a Padova – Video

Un’operazione tempestiva della Squadra Mobile di Padova ha portato all’arresto di due tunisini coinvolti in una violenta disputa per il controllo di una piazza di spaccio. La scena, ripresa in un video allarmante, mostra quanto la criminalità possa sfociare in episodi di grave violenza. La lotta per il potere nei quartieri della città mette a rischio la sicurezza dei cittadini, e il nostro impegno è garantire che questa minaccia venga affrontata con fermezza.

(Adnkronos) – La Squadra mobile di Padova ha rintracciato i due tunisini di 37 e 22 anni che venerdì scorso, nei pressi di un supermercato di Brusegana (Padova), hanno aggredito un loro connazionale accusandolo di voler rubare loro la piazza di spaccio. La violenta lite è presto degenerata e al primo uomo che minacciava il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

