Sparatoria fuori dal supermercato per la supremazia sulla piazza di spaccio | incastrati dal video sui social

Un episodio di violenza sfrenata scuote Padova: una sparatoria fuori da un supermercato, scatenata da una feroce lotta per il predominio sulle piazze di spaccio. La scena, catturata dai social e diventata subito virale, getta nuova ombra sul problema della criminalitĂ urbana. Un evento che apre un inquietante spaccato sulla realtĂ cittadina e le sue sfide quotidiane.

PADOVA - Lo scontro per il controllo delle piazze di spaccio si è tradotto in una lite culminata a colpi di pistola fuori da un supermercato nella mattinata di venerdì 20 giugno a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Sparatoria fuori dal supermercato per la supremazia sulla piazza di spaccio: incastrati dal video sui social

