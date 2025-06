Spara contro uno dei ladri lo uccide e poi nasconde il cadavere in campagna nel Salernitano | la confessione in lacrime del padrone di casa

Una drammatica vicenda scuote il Salernitano: un tentativo di furto si trasforma in tragedia, con un padrone di casa che, in lacrime, confessa di aver ucciso uno dei ladri e di aver nascosto il cadavere in campagna. Un episodio che solleva domande sulla linea sottile tra autodifesa e violenza, e che mette in luce le conseguenze di decisioni estreme prese in momenti di crisi. La verità emerge lentamente, portando alla scoperta di un dramma ormai svelato.

Un 25enne di origini albanesi è stato trovato senza vita a San Severino di Centola, nel Salernitano. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di mercoledì 25 giugno, ma del ragazzo non si avevano notizie dalla notte di domenica, quando aveva tentato un furto in una casa di Foria di Centola. Secondo le prime ricostruzioni, il 25enne sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco e a sparare sarebbe stato proprio il proprietario della casa che il giovane ha tentato di svaligiare. La confessione in lacrime. L’uomo, 60 anni di età, è attualmente sotto indagine e sospettato di aver non solo ucciso il giovane ladro ma anche di aver provato a nascondere il corpo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: salernitano - spara - ladri - uccide

Sorprende i ladri in casa e spara, un morto nel Salernitano - Una notte di tensione e dramma nel Salernitano: un giovane albanese, coinvolto in un tentato furto, è stato trovato morto dopo essere stato sorpreso in casa e colpito durante una sparatoria con il proprietario.

Sorprende i ladri in casa e spara, un morto nel Salernitano; Spara a tre ladri in casa nel Salernitano, ne uccide uno e nasconde il corpo; Spara contro uno dei ladri, lo uccide e poi nasconde il cadavere in campagna nel Salernitano: la confessione in lacrime del padrone di casa.

Salerno, sorprende i ladri in casa e spara: uccide un malvivente e poi nasconde il corpo. Indagato il proprietario - È stato trovato morto, trafitto da colpi di arma da fuoco, il 25enne albanese fuggito domenica notte dopo un tentato furto in una casa di Foria di Centola, in provincia di Salerno. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Spara ai ladri in casa e ne uccide uno, poi nasconde il cadavere. Due giorni dopo confessa, indagato imprenditore 60enne di Centola nel Salernitano - Il proprietario aveva dichiarato di aver fatto fuoco solo una volta contro tre presunti ladri, che poi erano fuggiti. Secondo quotidiano.net