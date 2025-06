Spara al ladro durante il furto | i connazionali circondano la sua casa per vendicarsi

Una notte di forte tensione a Centola, dove cittadini si sono radunati davanti alla casa di un uomo che, difendendosi da un tentativo di furto, ha sparato ferendo uno dei ladri. La scena ha acceso il timore di una possibile escalation, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su quanto accaduto e di mantenere ordine in un momento delicato per la comunità . La vicenda evidenzia quanto siano complessi i confini tra autodifesa e reazioni impulsive.

Momenti di tensione, la scorsa notte, a Centola, dove una trentina di albanesi, sembra provenienti dalla provincia di Caserta, si sono radunati dinanzi all’abitazione dell’uomo che, domenica sera, ha sparato contro i ladri ferendone uno, il quale è tuttora ricoverato in gravi condizioni in un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

