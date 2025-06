Spara ai ladri in casa e ne uccide uno poi nasconde il cadavere Due giorni dopo confessa indagato imprenditore 60enne di Centola nel Salernitano

La drammatica vicenda di Centola si complica: un imprenditore 60enne ha sparato ai ladri in casa, ferendone due, e poi ha nascosto il cadavere. La sua versione iniziale, di un colpo di fucile e fuga dei malintenzionati, si è rivelata infondata. Dopo due giorni di silenzio, l’uomo ha confessato, scatenando un acceso dibattito sulla legittima difesa e sulle conseguenze di azioni estreme. Un caso che scuote la piccola comunità salernitana e pone domande sulla giustizia e la responsabilità

Centola (Salerno) 25 giugno 2025 - Un imprenditore 60enne ¬†ha sorpreso¬†tre ladri in casa e spara, ferendone due,¬†domenica sera, a di Foria di Centola, nel Salernitano. Ma la versione dell‚Äôuomo √® cambiata e ora √® indagato. Infatti¬†in un primo momento Il proprietario aveva dichiarato ai carabinieri di aver risposto al fuoco degli intrusi con un solo colpo, sparato con un fucile regolarmente detenuto, e che i tre erano fuggiti. Ma stamane¬†l'imprenditore di Centola si √® presentato presso la Procura di Vallo della Lucania con il suo avvocato confessando di aver ucciso uno dei ladri e indicando dove aveva nascosto il suo cadavere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Spara ai ladri in casa e ne uccide uno, poi nasconde il cadavere. Due giorni dopo confessa, indagato imprenditore 60enne di Centola nel Salernitano

Paura ieri sera a Centola, nella frazione di Foria, dove, a seguito di un tentativo di furto in abitazione, il proprietario ha imbracciato il fucile da caccia detenuto legalmente e ha esploso un colpo verso i ladri

