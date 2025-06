Spara ai ladri in casa a Centola e ne uccide uno indagato per omicidio colposo e occultamento di cadavere

Una notte di tensione a Centola, dove un furto si è trasformato in tragedia. Dopo aver sparato a un ladro, il proprietario dell’abitazione si trova ora indagato per omicidio colposo e occultamento di cadavere. Un fatto che ha sconvolto la comunità, ponendo l’attenzione sui limiti della legittima difesa. La vicenda rimane avvolta nel mistero, sollevando interrogativi sulla giusta misura tra tutela e violenza.

Dopo un furto in casa a Centola, un uomo ha sparato a un ladro: il corpo del giovane è stato trovato in un dirupo. Proprietario indagato per omicidio.

Centola, ladri in casa nella notte: il proprietario spara e ne ferisce uno - e, in un gesto di difesa, ha esploso alcuni colpi. La scena si è conclusa con un ladro ferito e tre malviventi in fuga, lasciando dietro di sé una notte di tensione e paura a Centola, che ora si interroga sulla sicurezza delle proprie case e sulla necessità di maggiori controlli.

Indagato per omicidio il proprietario della villetta dove è morto un rapinatore a centola - A Centola, Salerno, un imprenditore spara durante una rapina in casa: un bandito albanese muore e il corpo viene occultato. Come scrive gaeta.it