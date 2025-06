Spara ai ladri dopo l' assalto in villetta | 26enne trovato morto nelle campagne

Una drammatica svolta scuote la tranquilla comunità di Centola: durante un tentativo di furto in una villetta, un 26enne albanese, residente a Sant'Andrea del Pizzone, è stato trovato morto nelle campagne circostanti. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla dinamica dell’incidente e sulle conseguenze di un gesto estremo. Quel che è certo è che questa tragica storia lascia un segno profondo nella piccola comunità cilentana.

E’ stato trovato senza vita uno dei ladri che si sono introdotti in una villa a Centola, nel Cilento. Si tratta di un 26enne albanese residente a Sant'Andrea del Pizzone, frazione di Francolise, dove da tempo si è stabilita una comunità di albanesi. Il cadavere è stato scoperto dai carabinieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

