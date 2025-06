Spara a tre ladri in casa uno è stato trovato morto Ancora ricoverato l'altro ferito

Una drammatica notte di tensione e violenza scuote il Cilento: a Foria di Centola, un tentativo di furto in casa si è trasformato in un tragico confronto a fuoco. Uno dei ladri è stato trovato morto sul luogo, un altro ancora ricoverato in ospedale, mentre un terzo è ora nel mirino delle forze dell’ordine. La vicenda lascia aperti interrogativi e riflessioni sulla sicurezza e l’efficacia delle misure di autodifesa. Continua a leggere.

Trovato morto uno dei ladri d'appartamento che aveva tentato un colpo a Foria di Centola, nel Cilento: un altro è ricoverato in ospedale, un terzo è ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

