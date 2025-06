Spal quanti addii | Nador a Modena Murgia al Cluj via De Gregorio

La SPAL perde un altro pezzo importante: Massimiliano De Gregorio, da due anni alla guida del settore giovanile biancazzurro, si avvicina al Ravenna, prossimo ripescato in C. Un addio che segna un momento di riflessione e cambiamento per il club ferrarese, desideroso di rinvigorire il proprio vivaio. L’addio di De Gregorio rappresenta un tassello significativo nel mosaico di questa stagione complicata, lasciando un vuoto difficile da colmare.

La Spal perde un altro pezzo importante. Massimiliano De Gregorio, da due anni al timone del settore giovanile biancazzurro, è a un passo dal Ravenna che nei prossimi giorni con ogni probabilità sarà ripescato in C. È una società ambiziosa e carica di entusiasmo quella romagnola, che ha puntato su De Gregorio per rilanciare il vivaio in un contesto professionistico. Un vero peccato, considerando il lavoro che aveva effettuato nel corso degli anni a Ferrara, culminato con lo scudetto di serie C della Spal Under 16 di mister Schiavon. Intanto, si spezza dopo sei anni il cordone ombelicale che legava Alessandro Murgia (a sinistra) a Ferrara.

