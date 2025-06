Spaccio undici condanne C’è anche un medico Vendeva vicino all’ospedale

Un'ampia operazione antidroga si conclude con 11 condanne, tra cui spicca il coinvolgimento di un medico vicino all'ospedale. L'inchiesta, portata avanti dalla Dda di Bologna, ha svelato un'organizzazione dedita al traffico di cocaina, dimostrando come la criminalitĂ possa infiltrarsi anche nei contesti piĂą sensibili. Un duro colpo alle reti dello spaccio, che sottolinea l'importanza di continue azioni di contrasto sul territorio.

Si chiude con 11 condanne che vanno da un anno e 1.400 euro di multa a nove anni e quattro mesi il processo con rito abbreviato nato da un’inchiesta, portata a termine lo scorso anno dalla Dda di Bologna, su un’organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina. Il gup bolognese Letizio Magliaro ha in gran parte accolto le richieste del pm della Dda, Roberto Ceroni, che aveva chiesto condanne fino a 10 anni per gli 11 imputati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, traffico e detenzione illeciti di droga e, in quattro casi, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccio, undici condanne. C’è anche un medico. Vendeva vicino all’ospedale

