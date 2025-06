Spaccio di droga su ordinazione nel quartiere Villaggio Sant’Agata arrestato 17enne

Nel cuore del quartiere Villaggio Sant’Agata, un giovane di appena 17 anni tentava di orchestrare un fiorente spaccio su ordinazione, mettendo in atto un sistema di vendita mirato a una clientela esclusiva. La sua attività clandestina è stata scoperta e smantellata dai carabinieri di Catania Fontanarossa, che hanno arrestato il ragazzo. Una vicenda che solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e la prevenzione tra i giovani.

Un giovane di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo aveva messo in piedi un sistema di vendita di droga rivolto a una clientela “selezionata”, operando solo “su. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

