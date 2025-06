Spaccia cocaina a bordo della sua auto | 23enne arrestato dalla Polizia di Stato

Una semplice passeggiata nel centro di Taranto si trasforma in un dramma quando la Polizia smaschera un giovane di 23 anni coinvolto nello spaccio di cocaina a bordo della sua auto. Un’indagine meticolosa e tempestiva che ha portato all’arresto, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga. La vicenda ci ricorda quanto sia importante vigilare per tutelare la sicurezza di tutti...

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un giovane tarantino di 23 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso dei continui servizi antidroga nei giorni scorsi avevano notato un giovane tarantino, a loro già conosciuto, aggirarsi con fare sospetto nelle vie del centro cittadino a bordo della sua auto, una Fiat Bravo. Il giovane, un 23enne con precedenti penali in materia di droga, qualche anno fa venne arrestato perché scoperto a consegnare ai suoi clienti la quotidiana dose di sostanza stupefacente utilizzando sempre la stessa autovettura. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Spaccia cocaina a bordo della sua auto: 23enne arrestato dalla Polizia di Stato

