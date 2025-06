Southgate non vuole rispondere a Tuchel | Ora è il momento di altri e io starò a tifare da casa

Dopo aver lasciato la guida della Nazionale inglese, Sir Gareth Southgate preferisce mantenere un profilo basso, senza rispondere alle provocazioni di Tuchel. Ora, in un momento cruciale per il calcio internazionale, io starò a tifare da casa, sostenendo i nostri e aspettando che siano loro a scrivere nuove pagine di successo. La passione non si ferma: il quarto tempo è tutto da vivere!

L’ex commissario tecnico dell’Inghilterra, Sir Gareth Southgate, ha confessato alla Bbc Sport di non sentire la mancanza di guidare la Nazionale Il 54enne si è dimesso la scorsa estate dopo la sconfitta dell’Inghilterra contro la Spagna nella finale degli Europei 2024. Durante i suoi sette anni e mezzo sulla panchina, Southgate ha portato la nazionale inglese a due finali europee, terminando al secondo posto in entrambe le occasioni. Il quarto posto raggiunto ai Mondiali del 2018 è stato il miglior risultato del paese dal 1990. Mercoledì Southgate è stato insignito del titolo di cavaliere per il suo contributo al calcio inglese, diventando solo il quarto ct dell’Inghilterra a ricevere tale onore, accanto a Sir Walter Winterbottom, Sir Alf Ramsey e Sir Bobby Robson. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Southgate non vuole rispondere a Tuchel: «Ora è il momento di altri e io starò a tifare da casa»

In questa notizia si parla di: southgate - vuole - rispondere - tuchel

Southgate non vuole rispondere a Tuchel: «Ora è il momento di altri e io starò a tifare da casa.

Chelsea, Tuchel vuole assolutamente un giocatore - Secondo il Telegraph, Tuchel ha espressamente richiesto l`acquisto di Adama Traorè. Segnala calciomercato.com

Southgate si è dimesso da ct dell'Inghilterra dopo il ko in finale con la Spagna, parte il totonomi: da Lampard a Potter fino a Tuchel - MSN - Due giorni dopo la sconfitta contro la Spagna, nella seconda finale europea persa di fila, il ct dell'Inghlterra Gareth Southgate si è dimesso. Si legge su msn.com