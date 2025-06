Sound on Monte terza edizione del contest musicale | 18 i finalisti

Sono 18 talenti pronti a conquistare il palco nella terza edizione di Sound On Monte, il contest musicale promosso dal Comune di Montebelluna. Un appuntamento imperdibile che celebra la creatività giovanile, offrendo a nuovi artisti l’opportunità di emergere e condividere il proprio talento con il pubblico. Rimanete sintonizzati: la sfida tra i finalisti sta per iniziare, e il futuro della musica locale potrebbe essere scritto proprio qui.

Sono 18 i finalisti della terza edizione di Sound On Monte, il contest musicale promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Montebelluna, organizzato in collaborazione con l’associazione Il Mosaico – Un centro da vivere e con il supporto operativo e gestionale di Ascom. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Sound on Monte, terza edizione del contest musicale: 18 i finalisti

In questa notizia si parla di: monte - terza - edizione - contest

Terza edizione di Pizza Art Festival dal 28 al 30 agosto con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano - Dal 28 al 30 agosto, la terza edizione del Pizza Art Festival illumina la baia di Ogliastro Marina. Con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano, l'evento celebra i sapori cilentani attraverso un itinerario gastronomico ricco di musica e tradizione.

Dal 26 al 28 giugno a Montebelluna la terza edizione del contest musicale per giovani talenti Vai su Facebook

Sound on Monte, terza edizione del contest musicale: 18 i finalisti; Sound On Monte, annunciati i 18 finalisti: Il contest musicale diventa festival; Seconda semifinale: passano Israele e Malta, fuori l'Australia. Sul palco fuoco e mare in tempesta - Grande successo di ascolti per la seconda semifinale.

La terza edizione di ’Coloriamo di Rosa’ a Monte Urano - MSN - Un grande successo di partecipanti per la terza edizione di "Coloriamo di Rosa" organizzata nella giornata di domenica dall’Avis di Monte Urano per sensibilizzare in merito al dono ma anche per ... Scrive msn.com

La terza edizione di ’Coloriamo di Rosa’ a Monte Urano - Il Resto del Carlino - Un grande successo di partecipanti per la terza edizione di "Coloriamo di Rosa" organizzata nella giornata di domenica dall’Avis di Monte Urano per sensibilizzare in merito al dono ma anche per ... Riporta ilrestodelcarlino.it