Sotto le stelle per la Santuzza | per il Festino serata speciale a Monte Pellegrino

a scoprire le meraviglie del cielo notturno, vivendo un momento magico di devozione e scoperta. Un’occasione imperdibile per condividere emozioni autentiche sotto le stelle, immersi nella natura e nel rispetto delle tradizioni. Prepariamoci a celebrare la patrona di Palermo in modo indimenticabile, tra cultura, spiritualità e meraviglia cosmica.

Nel giorno in cui Palermo celebra la sua patrona, esperienza unica e suggestiva a Monte Pellegrino, tra natura, trekking e osservazione astronomica. Festeggiamo Santa Rosalia proprio sul suo monte, lontani dal frastuono della città, immersi nei profumi del bosco e sotto un cielo limpido, pronti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

