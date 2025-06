Sostenibilità e innovazione al centro | completata la riqualificazione della sede Schneider di Stezzano

Sostenibilità e innovazione sono al centro di un nuovo capitolo per Schneider Electric a Stezzano. Dopo un anno e mezzo di lavori, la sede principale dell’azienda si presenta rinnovata e più efficiente, simbolo di un impegno concreto verso un futuro più sostenibile. La celebrazione ufficiale, avvenuta il 24 giugno con la partecipazione di leader europei e italiani, testimonia come l’innovazione possa guidare il cambiamento. La nuova sede rappresenta un esempio ispirante di eccellenza e responsabilità ambientale.

Stezzano. Si è conclusa, dopo un anno e mezzo di lavori, la riqualificazione energetica della sede principale di Schneider Electric a Stezzano. Il rinnovamento delle palazzine che ospitano uffici, mensa e servizi è stato celebrato martedì 24 giugno insieme ai dipendenti dell’azienda. Presenti la executive vice president di Schneider Electric Europa, Gwenaelle Avice Huet, e l’amministratore delegato di Schneider Electric Italia Davide Zardo. La riqualificazione di Stezzano si inserisce in un ampio programma di efficientamento e decarbonizzazione delle sedi commerciali e industriali dell’azienda in Italia e contribuisce al raggiungimento dei suoi obiettivi globali: Schneider si è infatti impegnata a eliminare le emissioni di CO2 legame direttamente alla sua attività operativa entro il 2030. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Sostenibilità e innovazione al centro”: completata la riqualificazione della sede Schneider di Stezzano

