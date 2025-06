Sossio Aruta botta e risposta social con Ursula Bennardo | Non mi fa sapere di nostra figlia

La tensione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo continua a infiammare i social, trasformando il loro rapporto in un vero e proprio show mediatico. Tra accuse e recriminazioni, ex coppia di Uomini e Donne si confronta pubblicamente, lasciando i follower senza parole. Nel giorno del compleanno di Ursula, invece di festeggiamenti, si registra un nuovo capitolo della loro guerra a distanza. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata vicenda che tiene banco nel mondo dello spettacolo.

La tensione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo non accenna a placarsi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, un tempo coppia innamoratissima, oggi separati e genitori della piccola Bianca, tornano a infiammare i social con un acceso scambio di accuse. Nel giorno del compleanno di Ursula, invece di auguri e serenità, è andato in scena un nuovo capitolo della loro guerra a distanza: un botta e risposta social che ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan e della cronaca rosa. Lo sfogo furioso di Sossio e la replica tagliente (seppur indiretta) di Ursula confermano che, a quasi un anno dalla rottura definitiva, le ferite fra i due sono tutt'altro che sanate.

