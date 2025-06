Sospeso nel vuoto per 8 ore in piena notte | alpinista salvato nella notte sul Monte Bove ad Ancona

Una notte di paura e speranza sul Monte Bove, dove un alpinista di Ancona ha vissuto ore di terrore sospeso nel vuoto. Dopo una caduta di 15 metri durante un'escursione con la compagna, il suo salvataggio è diventato un'impresa di coraggio e abilità , grazie all’intervento coordinato di tech di soccorso. La sua vicenda dimostra ancora una volta quanto sia prezioso il lavoro delle squadre di emergenza, capaci di affrontare le sfide più estreme. Continua a leggere.

Un alpinista di Ancona è stato salvato all’alba dopo essere rimasto sospeso nel vuoto per 8 ore sul Monte Bove, nei Sibillini. Era precipitato per 15 metri durante una scalata con la compagna. Il salvataggio è avvenuto grazie a un intervento congiunto di CNSAS, Vigili del Fuoco ed elicottero militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

