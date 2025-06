Sos medici di famiglia | la dottoressa Vezzosi si mette a disposizione

SOS medici di famiglia: la dottoressa Vezzosi si mette a disposizione per garantire assistenza sanitaria nella nostra comunità. Partito lunedì, il nuovo ambulatorio offre un prezioso presidio temporaneo, in attesa di trovare un medico di famiglia stabile. Il sindaco Federico Bruschi esprime soddisfazione per questa iniziativa che, seppure per alcuni mesi, rappresenta un passo importante verso il miglioramento dei servizi sanitari locali. La dottoressa Vezzosi visiterà in un...

E' partito lunedì il nuovo ambulatorio medico tenuto dalla dottoressa Sherylin Vezzosi (nella foto). "In attesa di trovare un medico disposto a svolgere la funzione di medico di famiglia sul nostro territorio - ha detto il sindaco Federico Bruschi - siamo felici di poter avere, seppure per alcuni mesi, un presidio sanitario". Indicativamente la dottoressa dovrebbe garantire la disponibilità fino a fine anno. La dottoressa Vezzosi visiterà in un ambulatorio in piazza del Popolo 14a il lunedì e martedì dalle 15 alle 16 e il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 10. Visite e richieste di ricette saranno possibili su appuntamento telefonando al 3447659456.

