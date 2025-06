Sorrisi tra Jannik Sinner e Novak Djokovic a Wimbledon | l’allenamento e la stretta di mano – Video

In un clima di grande amicizia e rispetto, Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono incontrati a Wimbledon, condividendo allenamenti e sorrisi che trasmettono passione e determinazione. Tra scambi di battute e stretta di mano, i due campioni si preparano al torneo più prestigioso del tennis mondiale. Ma cosa riserva il futuro per Djokovic? Riuscirà a lasciare un'ultima impronta indelebile nel suo grande palmarès? Scopriamolo insieme.

Jannik Sinner e Novak Djokovic insieme a Wimbledon per preparare il torneo più prestigioso al mondo. I due campioni si sono incontrati in allenamento, tra scambi di sorrisi e battute. L’altoatesino ha chiesto “come va?” al serbo, che ha risposto (in italiano) “bene bene”. Sinner, dato leggermente per favorito rispetto a Carlos Alcaraz, si è allenato con Grigor Dimitrov. Per Djokovic sarà l’ultimo torneo Slam? Sicuramente vorrà lasciare il segno. Video InstagramWimbledon L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it