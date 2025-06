Sorprende ladri in casa proprietario spara | albanese trovato morto

Una notte di tensione e suspense: un proprietario, sorpreso dai ladri in casa, reagisce sparando e rischiando di trasformare un tentativo di furto in tragedia. La sparatoria si conclude con un albanese morto e un altro ferito, mentre l’uomo ora è sotto indagine per le conseguenze di quell'atto improvviso. Un episodio che riaccende il dibattito sulla legittima difesa e la sicurezza domestica.

L'uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Ferito anche un altro dei presunti ladri. Il proprietario della casa è ora sotto indagine.

