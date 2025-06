Sorprende ladri in casa e spara uno dei malviventi muore | 60enne indagato

Un incidente drammatico scuote Foria di Centola, Salerno: un uomo di 60 anni, sorpreso dai ladri in casa, ha sparato e ucciso uno dei malviventi, poi ha confessato di aver nascosto il cadavere. La sua vicenda solleva interrogativi sulla legittima difesa e le conseguenze di decisioni estreme. Un caso che invita a riflettere sulla complessità della giustizia e della tutela personale in situazioni di crisi.

Dopo aver ucciso uno dei malviventi il proprietario di casa ha occultato il cadavere: l'uomo ha confessato. Il fatto è avvenuto a Foria di Centola (Salerno). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sorprende ladri in casa e spara, uno dei malviventi muore: 60enne indagato

Foria di Centola (SA). Sorprende i ladri in casa e spara:uno dei malviventi trovato morto. Ferito anche un altro dei presunti ladri, ricoverato a Napoli.Un terzo uomo è ancora ricercato.

Tentato furto questa sera, domenica 22 giugno, in un' abitazione a Foria di Centola. Il padrone di casa sorprende i ladri, spara un colpo e ne ferisce uno

Salerno, sorprende i ladri in casa e spara: uccide un malvivente e poi nasconde il corpo. Indagato il proprietario - È stato trovato morto, trafitto da colpi di arma da fuoco, il 25enne albanese fuggito domenica notte dopo un tentato furto in una casa di Foria di Centola, in provincia di Salerno. ilfattoquotidiano.it scrive