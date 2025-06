Sorprende i ladri in casa e spara un morto nel Salernitano

Una notte di tensione e dramma nel Salernitano: un giovane albanese, coinvolto in un tentato furto, è stato trovato morto dopo essere stato sorpreso in casa e colpito durante una sparatoria con il proprietario. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, solleva domande sulla legittima difesa e i limiti della giustizia fai-da-te. Restate con noi per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda.

È stato trovato morto il 25enne albanese fuggito domenica notte dopo un tentato furto in una casa di Foria di Centola, nel Salernitano, al quale era seguita una sparatoria. Il cadavere è stato individuato stamani in una zona impervia di San Severino di Centola, al termine di due giorni di ricerche. Il giovane sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco e a sparare sarebbe stato il proprietario della casa, ora sotto indagine. Ferito anche un altro dei presunti ladri, ricoverato a Napoli. Un terzo uomo è ancora ricercato. Durante il colpo sarebbe stata rubata anche una pistola. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sorprende i ladri in casa e spara, un morto nel Salernitano

In questa notizia si parla di: casa - ladri - morto - salernitano

“Fuori i soldi o ti buchiamo!”, rapinato in casa a San Giovanni in Persiceto: catturati i tre giovani ladri - Tre giovani sono stati arrestati a San Giovanni in Persiceto dopo aver rapinato un anziano nella sua abitazione.

RAID NELLE SCUOLE DEL SALERNITANO: RUBATI COMPUTER E TABLET, INGENTI DANNI AGLI ISTITUTI Notte di furti nelle scuole del Salernitano. I ladri hanno colpito diversi istituti scolastici nei comuni di Sala Consilina, Atena Lucana, Nocera Superior Vai su Facebook

Sorprende i ladri in casa e spara, un morto nel Salernitano; Aveva sparato a ladri in casa, interrogato l’imprenditore: trovato morto uno dei criminali in fuga; ++ Sorprende i ladri in casa e spara, uno è morto ++.

Sorprende i ladri in casa e spara, un morto nel Salernitano - È stato trovato morto il 25enne albanese fuggito domenica notte dopo un tentato furto in una casa di Foria di Centola, al quale era seguita una sparatoria. Lo riporta tg24.sky.it

Sorprende i ladri in casa e spara: uno dei malviventi trovato morto - Rai ed i suoi 914 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Da rainews.it