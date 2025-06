Sopralluogo al San Martino ancora troppe barelle nei corridoi

Al San Martino, l'emergenza si ripropone con barelle invadenti nei corridoi, segnale di una situazione critica che richiede interventi immediati. Quella odierna si presenta come un'altra mattinata difficile al pronto soccorso, come evidenziato dal capogruppo regionale del M5S, Stefano Giordano, che ha effettuato un nuovo sopralluogo per rendersi conto di persona delle condizioni. La questione è urgente e merita una soluzione rapida, affinché la salute dei pazienti venga tutelata con dignità e efficienza.

Altra mattinata complicata al pronto soccorso del San Martino secondo quanto riferisce il capogruppo regionale del M5S, Stefano Giordano. "Questa mattina - spiega -, contattato da alcuni cittadini in attesa al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, ho fatto l'ennesimo sopralluogo al.

