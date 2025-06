Sophie Codegoni a rischio a causa di Alessandro Basciano

Questa misura, già in vigore, mette a rischio la serenità e la sicurezza di Sophie Codegoni, lasciando il pubblico e i fan a chiedersi cosa riserverà il futuro di questa complicata vicenda giudiziaria.

situazione legale di Alessandro Basciano e il divieto di avvicinamento. Alessandro Basciano, noto personaggio pubblico nel mondo dello spettacolo, si trova attualmente coinvolto in un procedimento giudiziario riguardante presunti comportamenti persecutori nei confronti dell’ex compagna, Sophie Codegoni. La vicenda ha portato all’adozione di misure restrittive volte a tutelare la donna, tra cui un divieto di avvicinamento. Questa misura, stabilita dal Tribunale della Libertà e confermata dalla Corte di Cassazione il 30 aprile 2025, impone a Basciano di mantenere una distanza minima di cinquecento metri dall’ex partner. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sophie Codegoni a rischio a causa di Alessandro Basciano

In questa notizia si parla di: basciano - alessandro - sophie - codegoni

Sophie Codegoni, la figlia Celine compie 2 anni: la sorpresa (e la dedica di Alessandro Basciano) - Oggi, 12 maggio, è un giorno speciale per la famiglia Codegoni-Basciano: Celine Blue festeggia il suo secondo compleanno.

Translate postSophie Codegoni, Alessandro Basciano torna in Italia ma è ancora senza braccialetto elettronico: «Sono tutti occupati» Vai su X

"Non ci sono abbastanza dispositivi elettronici disponibili" Sophie Codegoni denuncia Alessandro Basciano che però rimane senza braccialetto elettronico. Vai su Facebook

Sophie Codegoni dimentica Basciano in Costa Smeralda; Alessandro Basciano, senza braccialetto elettronico perché sono finiti: non può avvicinarsi alla ex Sophie Codegoni; Sophie Codegoni denuncia Alessandro Basciano, ma il braccialetto elettronico non arriva: “Sono occupati”.

Alessandro Basciano, l'ex di Sophie Codegoni ancora senza braccialetto elettronico. «I dispositivi sono finiti» - Alessandro Basciano, il dj e volto televisivo accusato di stalking nei confronti della ex compagna, l'influencer e modella Sophie Codegoni, e sottoposto al divieto di avvicinamento, ... Da msn.com

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano torna in Italia ma è ancora senza braccialetto elettronico: «Sono tutti occupati» - È ancora senza braccialetto elettronico il dj e volto televisivo Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti della ex compagna, l'influencer e modella Sophie Codegoni, ... Scrive msn.com