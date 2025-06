Sono tanti i cambiamenti previsti una volta sul trono Le tradizioni che non gli interessano | cavalli e scuderie per esempio saranno passati ai cugini anche se non hanno titolo e non sono working Royal

L’avvento di William al trono segna una svolta decisiva nella monarchia britannica, con cambiamenti che vanno oltre le tradizionali usanze. Mentre il futuro re si prepara a portare nuova linfa e innovazione, alcune tradizioni come cavalli e scuderie passeranno ai cugini, anche se non sono più parte della royal family attiva. William vuole eliminare anche ...

I l principe William è già al lavoro. La sua ascesa al trono non è poi così lontana e le idee chiare l'erede ce le ha, soprattutto in riferimento a cosa fare per garantire il futuro della monarchia. Ma non si limiterà a continuare il lavoro del padre Carlo III che, non appena diventato re, nel settembre 2022, ha messo subito in atto un veloce snellimento della Royal Family per pesare di meno sulle casse dello Stato. William vuole eliminare anche tante tradizioni e responsabilità che non gli piacciono e non gli va di addossarsi.