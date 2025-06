Sono stata io a dare il via alla reunion degli Oasis Ma dai non era ovvio che sarebbe successo? | così Peggy Gallagher la mitica mamma di Liam e Noel a pochi giorni dal tour più grande di tutti

Una storia di musica, passione e rinascita che attraversa il tempo e le sfide, gli Oasis tornano a suonare insieme. Dopo anni di distanza e di attese, il 4 luglio segna un nuovo capitolo per questa leggenda del brit pop, dimostrando che nel cuore della musica non c’è mai stato vero addio, ma solo un’attesa di rincontrarsi. Ready to relive the magic?

Il 28 agosto del 2009 a Parigi si rompeva un patto fatto di fratellanza e rock and roll. Gli Oasis ‘si scioglievano’ sotto il sole della Senna per ritrovarsi oggi, anzi il prossimo 4 luglio, 16 anni dopo. Per chi è cresciuto col brit pop nelle vene, verrebbe da pensare all’italianissimo Riccardo del Turco, ‘ luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà ‘ e infatti non è finita, anzi sta per ricominciare, right here, right now. Una storia inventata dai due fratelli coltelli che ha cambiato il corso di un certo tipo di musica per diverse generazioni, riportando le chitarre in camera dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it