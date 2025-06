Sono la maggioranza tra gli anziani in Italia eppure vivono ai margini del dibattito pubblico e delle politiche sociali Ma senza di loro la società italiana si fermerebbe

Sono la maggioranza tra gli anziani in Italia, eppure vivono ai margini del dibattito pubblico e delle politiche sociali. Nel cuore di un Paese che invecchia, le donne over 65 rappresentano oltre il 60% di questa popolazione, fondamenta invisibili della società . Un'ingiustizia che merita attenzione: senza di loro, la nostra comunità si fermerebbe. È tempo di riconoscere e valorizzare il loro ruolo essenziale.

N el cuore dell’Italia che invecchia, c’è una forza silenziosa che regge le fondamenta della società : le donne over 65. Sono oltre il 60 per cento di tutti gli anziani, eppure appaiono raramente nelle agende politiche, nei programmi di welfare o nel dibattito pubblico. Un’invisibilità che ha il sapore di un’ingiustizia, visto che proprio loro sono colonne portanti di famiglie, comunità e reti di cura informali. I nonni diventano babysitter retribuiti: il servizio che aiuta le famiglie in Croazia X Leggi anche › Il prezzo del lavoro di cura: 1,6 miliardi di donne non lavorano per occuparsi di figli e anziani Donne over 65, le radici profonde della marginalizzazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sono la maggioranza tra gli anziani in Italia, eppure vivono ai margini del dibattito pubblico e delle politiche sociali. Ma senza di loro, la società italiana si fermerebbe

