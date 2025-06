Sonego sfumano i quarti all’Eastbourne | il punteggio contro Humbert

Lorenzo Sonego si ferma ai quarti di finale dell’ATP 250 di Eastbourne, una sfida combattuta e intensa contro Ugo Humbert. Dopo un’ora e 41 minuti di battaglia sull’erba inglese, il risultato non sorride all’italiano, che vede sfumare la possibilità di avanzare ulteriormente nel torneo. La partita, punto su punto, ha dimostrato quanto siano equilibrati questi incontri di alto livello, lasciando comunque spazio a future opportunità di riscatto per Sonego.

Niente da fare agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Eastbourne per Lorenzo Sonego: sfuma il passaggio ai quarti, ecco il punteggio contro Humbert. Lorenzo Sonego non è riuscito, all’ATP 250 di Eastbourne, la testa di serie numero 4 del torneo Ugo Humbert ed è così sfumato il passaggio ai quarti finale della competizione. È durata 1 ora e 41 minuti la partita di Sonego sull’erba inglese ma, nonostante una sfida che si è giocata punto su punto, l’italiano non è riuscito ad imporsi ed ha così salutato prima del previsto il torneo. Sonego saluta l’ATP 250 di Eastbourne: sfuma l’approdo ai quarti. Il francese Ugo Humbert si è alla fine imposto su Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-5, 6-4 ed ha strappato il pass per accedere alla fase successiva del torneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

