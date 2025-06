Sondrio il Pd chiede una nuova collocazione per il container per i senza tetto

Il dibattito a Sondrio si accende: il PD chiede una nuova collocazione per il container che ospita i senza tetto, spostato temporaneamente a causa dei lavori al ponte ferroviario. Durante la prossima seduta del consiglio comunale, verrà presentata un’interpellanza che evidenzia l’importanza di garantire dignità e sicurezza a chi vive questa realtà . La città è chiamata a trovare soluzioni condivise per affrontare una questione di grande sensibilità e urgenza.

Nella seduta del consiglio comunale in programma a Sondrio venerdì, il Partito Democratico presenterĂ un'interpellanza relativa al container che ospita i senza tetto per la notte. Inizialmente posizionato in via Aldo Moro, in occasione dei lavori al ponte ferroviario è stato spostato nei pressi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondrio, il Pd chiede una nuova collocazione per il container per i senza tetto

