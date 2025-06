Solo leveling annuncia una grande collaborazione con uno dei gruppi K-Pop più famosi della Corea

Solo Leveling annuncia una straordinaria collaborazione con uno dei gruppi K-pop più celebri della Corea, aprendo un nuovo capitolo nel suo successo globale. Il manhwa ha conquistato il cuore dei fan di tutto il mondo, ricevendo riconoscimenti come l’Anime of the Year ai Crunchyroll’s 2025 Anime Awards. Oltre ai premi, il titolo ha...

il successo globale di solo leveling e le sue recenti collaborazioni. Il manhwa Solo Leveling ha raggiunto risultati straordinari nel panorama dell’intrattenimento, consolidando la propria posizione come uno dei titoli più amati del momento. La serie ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come Anime of the Year ai Crunchyroll’s 2025 Anime Awards, un traguardo che testimonia il suo impatto a livello internazionale. Oltre ai premi, il titolo ha registrato record significativi sia nelle piattaforme di streaming che nelle vendite di manhwa, confermando la sua popolarità crescente. le collaborazioni di successo e l’integrazione con altre industrie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Solo leveling annuncia una grande collaborazione con uno dei gruppi K-Pop più famosi della Corea

In questa notizia si parla di: leveling - annuncia - collaborazione - gruppi

Solo leveling annuncia la stagione 3 dopo il premio anime dell’anno - Dopo il prestigioso premio come miglior anime dell’anno, l’attesa cresce per la tanto discussa terza stagione di Solo Leveling.