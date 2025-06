Solo Amore – Appunti di un manifesto in difesa degli animali Luca Sommi presenta il suo nuovo libro

In un mondo dove gli animali sono i nostri fratelli più sinceri, Luca Sommi ci invita a riflettere sul loro valore e sulla nostra responsabilità. Belli, amorevoli e generosi, meritano rispetto e tutela, non sfruttamento né violenza. Con il suo nuovo libro*Solo Amore*, Sommi lancia un manifesto appassionato per difenderli e ristabilire un vero dialogo tra uomo e natura. È tempo di agire, perché il loro futuro dipende anche dal nostro.

Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato, gli animali sono i nostri fratelli. Non abbiamo una lingua comune ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale. Però non li trattiamo come dovremmo: usurpiamo il loro habitat, li cacciamo senza un vero motivo, li facciamo esibire in manifestazioni ormai grottesche, li rinchiudiamo in lager per poi cibarcene senza criterio. Ma la cosa più grave è che non li consideriamo più dei soggetti, ma quasi degli oggetti. In questo libro Luca Sommi fa un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro mettendo insieme tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Solo Amore – Appunti di un manifesto in difesa degli animali”, Luca Sommi presenta il suo nuovo libro

Solo Amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali. Il nuovo libro di Luca Sommi

