Solidarietà musica e cibo durante la serata organizzata da Radio Antipaniko

Preparati a vivere una serata indimenticabile di solidarietà, musica e buon cibo alla Rocca Brancaleone di Ravenna! Venerdì 27 giugno, dalle 18.30 alle 21, il ristorante Fulèr ospiterà la "Radio Antipaniko Night", un evento coinvolgente con spettacoli in palco aperto a cura di Andrea Bagnoli. Un'occasione unica per divertirsi e sostenere cause importanti, perché insieme possiamo fare la differenza. Non mancare!

