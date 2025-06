Soldi e regali per essere ammessi al Conservatorio | chiuse le indagini su docenti e allievi

Uno scandalo scuote il mondo della musica classica italiana: tra regali costosi e pacchetti di lezioni da migliaia di euro, si svela un sistema illecito che ha influenzato le ammissioni al Conservatorio di Milano. Un'indagine della procura ha messo in luce pratiche discutibili, coinvolgendo docenti e studenti e sollevando interrogativi sulla trasparenza delle prestigiose istituzioni culturali. La veritĂ sta emergendo: cosa cambierĂ ora nel mondo della musica e dell'istruzione?

Allievi ammessi al Conservatorio di Milano in cambio di regali e "pacchetti" di lezioni da 9mila-12mila euro a testa. Il sistema di presunta illegalitĂ in una delle piĂą prestigiose istituzioni accademiche italiane (parte offesa nel procedimento) è stato scoperchiato da un'inchiesta della procura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

