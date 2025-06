Soldi alle Rsa da parte della Regione Per Andrea Nobili Avs è propaganda elettorale senza pudore di Acquaroli

La recente comunicazione della Regione Marche riguardo allo stanziamento di 30,6 milioni di euro per le RSA nel triennio 2025-2027 ha sollevato molte domande. Andrea Nobili, candidato indipendente con i Verdi e Sinistra, mette in discussione la trasparenza e la reale efficacia di questa iniziativa, evidenziando come la propaganda elettorale di Acquaroli possa nascondere interessi politici piuttosto che un reale impegno per il benessere degli anziani. È ora di fare chiarezza.

ANCONA – La Regione Marche ha annunciato di aver stanziato 30,6milioni di euro per le Rsa nel triennio 2025-2027. Eppure la cosa non convince molto ad Andrea Nobili, indipendente ma candidato alle elezioni regionali nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra: «La propaganda elettorale di Acquaroli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

