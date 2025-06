Sofiia Yaremchuk | dopo Londra 2025 la maratoneta che fa sognare l’Italia

Dopo aver conquistato i cuori degli appassionati con la sua tenacia, Sofiia Yaremchuk si prepara a scrivere un nuovo capitolo della maratona italiana. Dalla sua nascita in Ucraina alla consacrazione sotto il cielo di Londra 2025, questa atleta straordinaria incarna passione, sacrificio e sogno. Con ogni passo, Sofiia non solo supera limiti personali, ma accende le speranze di un'intera nazione. La sua storia è un esempio di come determinazione possa cambiare il corso del destino.

? Run2U – Puntata 22 Dall’Ucraina all’Italia, Sofiia Yaremchuk è diventata uno dei simboli della maratona azzurra. In questa nuova puntata raccontiamo la storia di una donna che ha saputo trasformare determinazione e sacrificio in risultati straordinari. Dopo la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Sofiia ha scritto la storia a Londra 2025, firmando il nuovo record italiano di maratona. La sua crescita sportiva, il cambio di nazionalitĂ , i traguardi internazionali e la sua capacitĂ di ispirare un’intera generazione di runners: tutto questo è al centro della nuova puntata di Run2U. Un racconto emozionante, carico di motivazione e passione per la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofiia Yaremchuk: dopo Londra 2025, la maratoneta che fa sognare l’Italia

In questa notizia si parla di: sofiia - yaremchuk - londra - italia

Maratona di Londra, Yaremchuk da record, c'è anche il primato del mondo; Crippa e Yaremchuk per la maratona di Londra; Maratona femminile, per Sofiia Yaremchuk nuovo record italiano a Londra.

Maratona di Londra, Yaremchuk da record, c'è anche il primato del mondo - Runner's World - Maratona di Londra, Sofiia Yaremchuk nella storia d'Italia. Da runnersworld.com

FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera - La maratona di Londra premia l’azzurra Sofiia Yaremchuk che firma il nuovo record italiano in 2h23:14. Scrive fidal.it