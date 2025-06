Sociale a Cascina | contributi per il trasporto scolastico in favore di alunni con disabilità

Se sei residente a Cascina e hai un alunno con disabilità che necessita di supporto nel trasporto scolastico, non perdere questa opportunità! Fino al 30 settembre 2025 puoi presentare la domanda per ottenere contributi economici dedicati, garantendo un percorso più agevole e sicuro per i tuoi figli. Per scoprire come fare e assicurarti il sostegno di cui hai bisogno, continua a leggere e preparati a cogliere questa importante occasione.

C’è tempo fino al 30 settembre 2025 a Cascina per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore di alunni con disabilità privi di autonomia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado. Per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: cascina - contributi - trasporto - scolastico

BANDO SPORT 2025 – CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE RESIDENTI Il Comune di Comun Nuovo, a seguito della partecipazione al bando promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), finalizzato a sostenere l’accesso allo sport per i Vai su Facebook

Sociale a Cascina: contributi per il trasporto scolastico in favore di alunni con disabilità; Contributi per il trasporto scolastico degli studenti disabili; Bando per l’assegnazione di contributi economici a rimborso dei costi per il trasporto casa-scuola di studenti con disabilità - anno scolastico 2024/2025.

Cascina mette a disposizione oltre 100mila euro per il trasporto di alunni con disabilità - L’importo del contributo una tantum per alunno/a minore disabile viene stabilito in 750 euro da calcolarsi per il periodo di frequenza scolastica nell’anno solare 2025, fino ad esaurimento del fondo d ... Scrive msn.com

Contributi per il trasporto scolastico autonomo di alunni con disabilità: nei prossimi giorni l’avviso pubblico del Comune - Il Comune di Avezzano è pronto a pubblicare l’avviso finalizzato alla concessione di contributi economici per le famiglie che, durante ... Segnala marsicalive.it