Sequel di “The Social Network” si avvicina, con Aaron Sorkin nuovamente in pista come regista e sceneggiatore. Dopo anni di attese e rumors, si apre uno nuovo scenario che promette di approfondire ulteriormente il mondo dei social e delle innovazioni digitali. La presenza di Sorkin assicura una narrazione intelligente e coinvolgente, pronta a catturare anche le sfide e le trasformazioni di oggi. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti su questo attesissimo progetto.

nuove indiscrezioni sul sequel di “the social network”. Il progetto di un seguito al celebre film The Social Network, vincitore di tre premi Oscar e distribuito nel 2010, sembra aver trovato una nuova direzione. Dopo anni di speculazioni, si delinea ora una possibile realizzazione che coinvolge direttamente Aaron Sorkin, sceneggiatore e regista, noto per aver scritto la sceneggiatura originale del film. La notizia più recente indica che il nuovo film sarà prodotto da Sony Pictures e diretto dallo stesso Sorkin, consolidando così l’interesse dell’autore nel portare avanti questa narrazione. dettagli sul progetto e differenze rispetto al sequel tradizionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Social network parte ii e la regia di aaron sorkin

