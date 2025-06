Soccorso in mare e accoglienza Cesenatico ospita Un mare di speranza tra gli ospiti anche il medico di Lampedusa Pietro Bartolo

Venerdì 27 giugno al Museo della Marineria di Cesenatico, "Un mare di speranza" illumina il valore dell’accoglienza e dei diritti umani attraverso storie di vita e azioni di solidarietà. Tra gli ospiti d’eccezione, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo condivide la sua esperienza umana e professionale nel soccorso in mare. Un evento imperdibile per riflettere e rinnovare l’impegno verso un mondo più giusto e solidale, perché ogni gesto di salvataggio è un gesto di speranza.

Venerdì 27 giugno al Museo della Marineria di Cesenatico viene organizzato l'evento "Un mare di speranza", un'iniziativa che muove dalla volontà di parlare di accoglienza, diritti umani e soccorso in mare aprendo a testimonianze e approfondimenti di chi in prima persona si è dedicato al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: mare - soccorso - accoglienza - cesenatico

