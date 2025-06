Snowball Earth il manga amato da Hideo Kojima e Hideaki Anno potrebbe diventare presto un anime

Snowball Earth, il manga post-apocalittico che ha affascinato geni come Hideo Kojima e Hideaki Anno, si prepara a svelare un'importante sorpresa il 26 luglio. Con otto volumi già pubblicati e una nona in arrivo, questa serie promette di conquistare ancora di più il pubblico, potenzialmente attraverso un atteso adattamento anime. L'attesa sta per finire: le porte di un nuovo capitolo si stanno aprendo.

Snowball Earth, manga post-apocalittico firmato Yuhiro Tsujitsugu, ha conquistato figure di culto come Hideo Kojima e Hideaki Anno. Con otto volumi pubblicati e una nona uscita imminente, la serie sta per annunciare una grande novità il 26 luglio, che potrebbe riguardare un adattamento anime. Snowball Earth, il manga glaciale che ha scaldato i cuori di Kojima e Anno Cosa succede quando un manga mischia robottoni, apocalissi climatiche e l'approvazione di Hideo Kojima? Succede che Snowball Earth diventa il nuovo fenomeno da tenere d'occhio.

