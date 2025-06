Smoke intervista al cast | dalla chemistry fra attori a una storia che gioca a carte scoperte

Scopri il mondo avvincente di "Smoke - Tracce di fuoco" attraverso le nostre esclusive interviste al cast, un mix di talento e passione. Dalla chimica tra gli attori a una storia che gioca a carte scoperte, ogni parola rivela dettagli sulla preparazione e le emozioni dietro le scene. Con Taron Egerton, Journee Smollett, Greg Kinnear e altri, questa serie Apple è un concentrato di talento e suspense che non deluderà gli appassionati. Resta con noi e lasciati coinvolgere!

Taron Egerton, ma anche Journee Smollet passando per Greg Kinnear, Rape Spall e Ntare Guma Mbaho Mwine: le nostre interviste al cast della serie Apple. Smoke - Tracce di fuoco non si limita a essere stata concepita, scritta e prodotta dall'acclamato scrittore di Mystic River e Shutter Island Dennis Lehane. È anche interpretata da un cast di sicuro impatto che annovera pure un paio di volti già apparsi anche nella precedente serie che Lehane ha prodotto per Apple TV+, Black Bird. Parliamo di Greg Kinnear, che per molti sarà sempre il vicino di casa del paranoico Melvin Udall di Jack Nicholson in Qualcosa è cambiato e, soprattutto, di Taron Egerton che, in entrambe le serie, è stato anche produttore esecutivo oltre ché protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it