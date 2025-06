Smartphone rotto l' Europa spinge la riparazione fai da te | tutte le guide e i siti con i pezzi di ricambio

In Europa, la rivoluzione della riparazione fai da te dei smartphone sta prendendo slancio, grazie all’obbligo per i produttori di fornire guide dettagliate e ricambi a prezzi accessibili. Un’opportunità che mette nelle mani degli utenti la possibilità di riparare i propri dispositivi senza dover ricorrere sempre all’assistenza professionale. Ma quali aziende stanno facendo davvero bene? Scopriamo insieme i più virtuosi e le novità di questa importante svolta.

Dalla fine della scorsa settimana i produttori sono obbligati in Europa a rendere disponibili agli utenti le guide per riparare i telefoni e i ricambi ad un prezzo congruo. Abbiamo fatto il giro dei produttori per vedere chi ha fatto un buon lavoro e chi no.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Smartphone rotto, l'Europa spinge la riparazione fai da te: tutte le guide e i siti con i pezzi di ricambio

In questa notizia si parla di: guide - europa - smartphone - rotto

"Estendere il divieto anche in Europa". Smartphone a scuola, il piano di Valditara - Nelle scuole dell'Unione Europea si sta riflettendo sull'importanza di limitare l'uso dei cellulari, proponendo di eliminarli fino ai 14 anni.

Smartphone rotto, l'Europa spinge la riparazione fai da te: tutte le guide e i siti con i pezzi di ricambio; Etichetta Energetica Smartphone UE: La Guida alla Futura Riparabilità; Riparare uno smartphone? Ecco quanto costa e come risparmiare.

Vetro dello smartphone rotto: come aggiustarlo - Libero Tecnologia - Niente paura, in questa guida illustreremo come aggiustare il vetro del cellulare e come evitare che si ... Come scrive tecnologia.libero.it

Smartphone rotto, puoi riciclarlo: ti spieghiamo come - Ecoo.it - Lo smartphone rotto non è solo una piccola tragedia se il device ti abbandona improvvisamente ma è anche un rifiuto da gestire in maniera corretta perché può essere tranquillamente riciclato e non va ... Scrive ecoo.it