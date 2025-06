Sky Sport - L’Al-Qadsiah ora ci prova per Orsolini | maxi offerta al Bologna e al giocatore che però nicchia

Sky Sport svela le ultime novità di mercato: il Qadsiah ora si lancia all’assalto di Orsolini, offrendo una maxi proposta al Bologna e al giocatore. Dopo due anni di successi sotto la guida di Thiago Motta e Italiano, il club felsineo si trova ora a fronteggiare un’estate di sfide e strategie. Le mosse di Saputo, Sartori e Di Vaio potrebbero rivoluzionare il futuro del Bologna, lasciando tutti con il fiato sospeso.

